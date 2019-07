Brescia, ecco chi è Ayè: il nuovo talento delle Rondinelle

Rinforzo in casa Brescia: visite mediche per Florian Ayè, attaccante classe ’97 del Clermont costato 2 milioni di euro

Il Brescia batte il primo colpo di mercato. Tutto fatto per Florian Ayè, classe ’97, nell’ultima stagione al Clermont in Ligue2, la serie B francese. Cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre, debutta in prima squadra nel 2015. Dopo 3 stagioni, Florian passa definitivamente al club del Clermont Foot.

Il 15 marzo 2019, durante la 29ª giornata di Ligue 2 2018-2019, il giovane realizza una tripletta nel match vinto per 4-0 sul campo del Red Star. Giocatore dotato di un gran dribbling e di estrema rapidità può essere utilizzato come punta centrale o come esterno di destra o sinistra.