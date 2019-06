Brescia, chi è Joronen: il vice-Olsen che ha eliminato l’Atalanta

Brescia, arriva Joronen tra i pali: ecco chi è il colosso finlandese che ha eliminato l’Atalanta e non ha fatto rimpiangere Olsen

Il Brescia neopromosso in Serie A comincia dalla porta per rinforzarsi. In arrivo c’è Jesse Joronen, 26 anni, dall’FC Copenhagen. Il portiere finlandese che questa stagione è stato chiamato a raccogliere l’eredità di Olsen, sostituendo lo svedese approdato alla Roma.

I 197 centimetri di questo colosso scandinavo hanno anche eliminato l’Atalanta di Gasperini dall’Europa League. Fu proprio lui a parare il rigore decisivo a Cornelius che costò la qualificazione ai bergamaschi. Il 26 enne è pronto a mettersi in mostra nel calcio italiano, sperando che possa avere più fortuna di chi il trasferimento Copenhagen-Serie A lo ha fatto prima di lui.