Brescia, altro ribaltone di Cellino: reintegrato Inzaghi che era stato invitato ai saluti di fine stagione

Come riportato da Sky Sport c’era anche Filippo Inzaghi all’appuntamento dei saluti di fine stagione in casa Brescia. Esonerato lo scorzo 23 marzo, ma ancora sotto contratto e in causa col Brescia per il mancato rispetto di una clausola, il tecnico è stato regolarmente invitato. Si è trattato di pochi minuti: il tempo dei saluti a tutti, tra l’incredulità di alcuni presenti.

Ma le sorprese non sono finite qui: Massimo Cellino ha infatti deciso di reintegrarlo dopo il mancato accordo con l’attuale allenatore Corini in vista della prossima stagione.