Brescia, festa degli ultrà al Brixia Forum con una presenza illustre

L’entusiasmo attorno al Brescia di nuovo in A è l’arma in più di Corini. Domenica sera gli ultrà hanno festeggiato al Brixia Forum

Il ritorno in A è un evento da festeggiare, così come un mercato probabilmente oltre le aspettative. In attesa del ritorno in campo di Balotelli – che si è scaldato segnando in amichevole – i tifosi Brescia si sono dati appuntamento domenica sera al Brixia Forum per festeggiare i 40 anni degli Ultras Brescia.

Grande entusiasmo, musica (con Omar Pedrini a dettare il ritmo dal palco), e striscioni d’annata. Presente anche il presidente Massimo Cellino, applaudito dai presenti per il colpo Balotelli e non solo.