Brescia ancora in cerca di rinforzi per restare in Serie A: il club di Cellino su Guarin. Ecco la proposta contrattuale

Fredy Guarin può tornare in Serie A per combattere nuove battaglie. Il centrocampista colombiano è in trattativa con il Brescia.

Le Rondinelle offrirebbero, fa sapere Nicolò Schira, uno stipendio da un milione di euro più bonus all’ex Inter, attualmente svincolato. Ultima esperienza allo Shanghai Shenhua, in Cina, conclusasi con la risoluzione del contratto del giocatore.