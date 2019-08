Brescia, il check-up a una settimana dall’esordio stagionale

Manca una settimana al debutto stagionale in Coppa Italia. Ecco un check-up del Brescia, reduce dal successo contro il Valladolid

A una settimana dal primo impegno della nuova stagione in Coppa Italia è tempo di bilanci di mercato per il Brescia pronto al ritorno in Serie A. Corini è pronto a ripartire dal 4-3-1-2, sistema di riferimento confermato dai test estivi, ad oggi il reparto più puntellato è stato quello difensivo con l’arrivo di Magnani, Chancellor e Joronen.

Serve ancora un attaccante di esperienza, che conosca bene la A, Ayé non basta. I profili seguiti sono quelli di Falcinelli e il sogno Balotelli, a centrocampo Zrmahl ha tamponato la falla aperta dall’infortunio di Ndoj ma uno come Hetemaj farebbe più che comodo.