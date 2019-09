Brescia Juve: Khedira e il peso delle mezzali

Il rombo di Brescia Juve ha lasciato parecchie indicazioni. Degni di nota i movimenti di Khedira e Rabiot

Contro il Brescia, per la prima volta la Juve di Sarri si è schierata con il rombo. In questa disposizione, sono fondamentali i compiti delle mezzali in entrambe le fasi. Al Rigamonti, Khedira e Rabiot si dovevano adeguare coi movimenti di Ramsey e Dybala, i quali galleggiavano in continuazione tra le linee.

Quando le due mezzepunte venivano incontro, le mezzali dovevano inserirsi e buttarsi dentro. Un esempio nella slide sopra, una delle azioni più belle della prima frazione, in cui Dybala serve Khedira da posizione pericolosissima.