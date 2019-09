Brescia Juve: Rabiot soffre nel primo tempo ma cresce nella ripresa

Rabiot ha sofferto in Brescia Juve. Tuttavia nella ripresa il francese è cresciuto abbastanza di condizione

In assoluto, la prima partita da titolare di Rabiot con la Juve non è stata in toto positiva. Nella prima frazione, il francese è sembrato in ritardo nei tempi di gioco in un po’ tutte le fase (anche nell’uscita in pressing).

Inoltre, è stato troppe volte servito spalle alla porta, e ciò ha accentuato le sue difficoltà fisiche. Tuttavia, con i maggior spazi nella ripresa, l’ex PSG è cresciuto di condizione. L’impressione è che oggi cresca col passare dei minuti, e nel secondo tempo Rabiot si è fatto trovare tra le linee con maggior facilità. Un esempio nella slide sopra, in cui viene servito da Dybala.