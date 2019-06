Brescia, Maxi Lopez per il dopo-Donnarumma: lo scenario

Brescia, Donnarumma potrebbe lasciare. Cellino si guarda intorno e arrivano le avance di Maxi Lopez. La situazione

Il Brescia resiste agli assalti per Sandro Tonali. E nel frattempo potrebbe essere costretto a salutare Donnarumma (qui il motivo). Ma Cellino non vuole farsi cogliere impreparato. Dal Brasile, arrivano le avances dell’argentino Maxi Lopez.

Queste le parole de el galina a Sky: «Ritornare in Italia, al Brescia o in situazione comunque di un calcio più importante, mi stuzzica e mi motiva». L’attacco di Corini potrebbe movimentarsi nelle prossime settimane. Con Alfredo Donnarumma sul piede di partenza dopo i 25 gol della scorsa stagione, potrebbe quindi tornare in Italia Maxi Lopez. La sua ultima esperienza in Serie A è stata al Torino. Nel nostro campionato, ha segnato 46 gol in 215 presenze.