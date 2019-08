Brescia, mille tifosi al centro sportivo per Mario Balotelli

La risposta dei tifosi al colpo di mercato firmato Cellino non si è fatta attendere: in mille al centro sportivo per Balotelli

Le rondinelle volano sulle ali dell’entusiasmo, facendo registrare il tutto esaurito dalle parti del Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Per il primo allenamento di Mario Balotelli agli ordini di Corini, infatti, si sono presentati circa mille tifosi.

Atteso alle 17 per i test atletici e fisici, ha anticipato i tempi presentandosi alle 15, per la gioia dei tifosi presenti. Cori, applausi e le solite richieste di selfie e autografi per il nuovo attaccante del Brescia. Qualcuno lo ha già definito “Effetto Balotelli”.