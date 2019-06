Brescia, rinforzi d’esperienza: l’ultima idea è Rigoni

Rinforzi da Serie A per il Brescia. Il club di Cellino pensa all’esperto Luca Rigoni. Possibile colpo a costo zero

Luca Rigoni non rinnoverà il suo contratto con il Parma e potrebbe accasarsi ancora in Serie A. Il 35enne centrocampista, svincolato, ha in mano diverse richieste. L’ultima sarebbe arrivata dal Brescia.

Secondo Il Corriere dello Sport, Eugenio Corini potrebbe ricevere presto un rinforzo di comprovata esperienza per la sua linea mediana. Idea Luca Rigoni per il centrocampo del Brescia.