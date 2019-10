Brescia-Sassuolo, annullata anche la conferenza stampa di Corini

Brescia-Sassulo, rinviate le conferenze dei due allenatori dopo la scomparsa del patron dei neroverdi Squinzi

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri e ha scosso il mondo del calcio e non solo. Giorgio Squinzi se n’è andato dopo una lunga malattia. L’imprenditore, patron del Sassuolo e della Mapei, lottava da molti anni con un male incurabile.

Come è ovvio che sia, la conferenza stampa del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, in programma alle 13:00, è stata annullata. Così allo stesso modo quella di Eugenio Corini allenatore del Brescia, prossimo avversario dei neroverdi. Non ci sono al momento certezze sul rinvio del match di domani.