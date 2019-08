Brescia sconfitto in amichevole contro l’Alanyaspor. Debutta Zmrhal

E’ la prima sconfitta in questo precampionato per il Brescia di Corini, un test importante soprattutto per i nuovi. Ecco com’è andata

E’ la prima sconfitta del precampionato per il Brescia di Corini, uno 0-2 che conta fino a un certo punto. L’allenatore era alla ricerca di risposte dal gruppo e conferme dai nuovi, per questo motivo lo 0-2 subìto contro l’Alanyaspor non fa male.

Succede praticamente tutto nella ripresa, con i gol di Campos e Bingol a decidere la partita. Buoni segnali dal gruppo per Corini che ha puntato sul nuovo acquisto Zmrhal titolare. Oggi ultimo allenamento prima della partenza dall’Austria per il prossimo test contro il Real Valladolid.