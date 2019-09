Brescia, tegola Torregrossa. Ecco quanto starà fuori l’attaccante

Notizie poco confortanti dall’infermeria. Altro infortunio per Ernesto Torregrossa che rischia di rientrare ad ottobre, le ultime

Il colpo Matri last minute non è casuale, probabilmente Cellino sapeva già che oltre allo squalificato Balotelli avrebbe dovuto fare a meno anche di Torregrossa per qualche settimana. Manca ancora il comunicato ufficiale del club, ma secondo TuttoBrescia.it l’attaccante rischia un mese di stop, dopo aver già perso per problemi fisici il debutto contro il Cagliari.

Un problema non da poco per Corini che ha poche alternative in attacco, Torregrossa dovrebbe saltare le prossime partite contro Bologna, Juventus, Udinese e Napoli.