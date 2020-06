Brescia, Tonali: «Non sono l’erede di Pirlo e vi spiego il perché»

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, parla del consueto paragone con Andrea Pirlo. Le sue dichiarazioni

Domani in edicola con SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, un’intervista a Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, in questa anticipazione, ha parlato del paragone con Andrea Pirlo.

«No, non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio. So che coi giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo – aggiunge -. Ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela».