Brignoli: «All’Empoli per vincere il campionato e tornare in Serie A»

Alberto Brignoli, ex portiere del Palermo, giunto all’Empoli dopo il fallimento della società, parla in conferenza stampa: le sue parole

EMPOLI – «È una piazza che fa calcio da molti anni e che ha grandi ambizioni: l’ho scelta per questo motivo. Voglio tornare in Serie A, era quello che mi ero prefissato lo scorso anno a Palermo. Per demeriti nostri e motivi extracalcistici non ci siamo riusciti. Sono qui per vincere il campionato e giocare in Serie A con l’Empoli. Se una società come questa ci ha voluto vuol dire che abbiamo dimostrato qualcosa. La fortuna nel calcio non esiste».

PALERMO – «Non c’è da scordarsi quello che Zamparini ha fatto per la società e per la città. Sicuramente ci sono state dinamiche poco chiare ma non dobbiamo dimenticarci ciò che il Palermo è stato per vent’anni».