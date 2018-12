Brignoli ricorda il suo gol: «Momento che sarà per sempre nostro» – FOTO

Il portiere del Benevento, Alberto Brignoli, ha ricordato il suo gol, realizzato nel 2-2 contro il Milan. Ecco il suo messaggio

E’ passato un anno da quell’ormai famoso Benevento-Milan 2-2 che resterà nella storia del nostro calcio. Il Benevento allenato da Roberto De Zerbi, fanalino di coda, agganciò il Milan in rimonta. La sfida resterà alla storia per il gol del 2-2, arrivato in pieno recupero con un gol, di testa, di AlbertoBrignoli, professione portiere. L’estremo difensore ha voluto ricordare il suo gol e quella incredibile giornata con un bel messaggio sui social.

Ecco le parole di Brignoli a un anno da Benevento-Milan, gara che segnò l’inizio dell’era Gattuso: «E’ già passato un anno da questo istante. Forse il mio gol non sarà stato il più bello o il più importante, ma di sicuro è entrato in maniera devastante nelle giornate di tutti noi. Quel giorno c’era chi piangeva di gioia, chi aveva gli occhi increduli, chi si guardava intorno per capire se tutto fosse vero. Chi si arrabbiava, chi chiamava l’amico per prenderlo in giro, o chi semplicemente si godeva il momento… Questo momento sarà per sempre mio, sarà per sempre nostro». Una giornata incredibile per gli appassionati di calcio, un po’ meno per i tifosi del Milan.