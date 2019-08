Il Bristol City avvisa le rivali: «Mai più palla fuori con gli avversari a terra»

Il Bristol City, società inglese militante in Championship, ha mandato una chiara e-mail alle avversarie in vista della prossima stagione

Il Bristol City non ci sta e vuole fare chiarezza. La squadra inglese, militante in Championship, ha mandato una mail a tutte le avversarie della prossima stagione chiarendo quali saranno le azioni dei giocatori quando un avversario starà in campo a terra a seguito di un contrasto.

I membri della squadra non interromperanno l’azione qualora un giocatore avversario dovesse restare a terra, a meno che non abbia subito un trauma alla testa. Una presa di posizione netta e decisa che forse verrà emulato da altri club.