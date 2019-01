Brozovic, caso social chiuso: sono arrivate le scuse

Marcelo Brozovic e un like galeotto contro Luciano Spalletti. Il centrocampista si è già scusato e il ‘caso’ è rientrato

Nessun caso social Marcelo Brozovic. Un like di troppo nella notte fra sabato e domenica, ha creato un piccolo giallo sui social in casa Inter. Il centrocampista nelle ultime ore aveva messo un mi piace di troppo a un commento pubblicato da un utente in cui veniva chiesto l’esonero di Luciano Spalletti a causa delle scelte fatte nella sfida contro il Sassuolo. E’ spuntato il like di EpicBrozo ma il giocatore, secondo Tuttosport, ha già cancellato il like e ha rivolto le sue scuse ai diretti interessati. Si sarebbe trattato di un errore e il giocatore potrebbe anche non ricevere la multa dalla società.