«Spalletti out» su Instagram… e Brozovic mette il suo like! – FOTO

Caso nerazzurro dopo Juve-Inter: dall’account Instagram ufficiale di Brozovic sarebbe partito un “like” al commento di un tifoso che incitava la società all’esonero di Spalletti

Quella di ieri non è stata propriamente la sua serata, come del resto non è stata la serata di tutta l’Inter, sconfitta di misura dalla Juventus all’Allianz Stadium. Marcelo Brozovic comunque non sembra aver preso benissimo quello che, a detta di molti, era comunque un risultato ampiamente pronosticabile: a fine partita il centrocampista croato sarebbe stato protagonista di un mezzo caso che ha tenuto banco sui social e su cui, a dire il vero, per il momento non sappiamo moltissimo. Dall’account Instagram ufficiale di Epic Brozo, tuttavia, sarebbe partita un “like” decisamente alquanto sospetto.

Il “like” in questione è arrivato al commento di uno dei suoi followers, al di sotto della foto che mostrava il risultato della partita con la Juve: «Spalletti out». Non una novità il commento in sé per sé del tifoso, considerato che anche ieri l’hashtag #SpallettiOut è diventato nuovamente tendenza subito dopo il big match, una novità però proprio il “mi piace” di Brozovic, che negli ultimi mesi è stato anche uno dei giocatori maggiormente presi in considerazione da Luciano Spalletti. Che qualcosa si sia rotto all’interno dello spogliatoio nerazzurro, dopo le parole al vetriolo del padre di Lautaro Martinez o anche prima? A saperlo…