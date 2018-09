Brozovic è tornato Epic: così l’Inter spera ancora

Da una notte ‘disastrosa’ a una notte magica. L’Inter vince ancora nel recupero e stavolta deve ringraziare Brozovic

Da un possibile -10 dalla Juventus (virtuale, i bianconeri giocheranno questa sera a Frosinone) a una vittoria al fotofinish. Marcelo Brozovic cancella nuovamente spettri e paure dell’Inter di Luciano Spalletti. Il centrocampista croato non è ancora al 100% e non ha ancora incantato con continuità come nella passata stagione ma ha realizzato il primo gol stagionale, regalando 3 punti pesanti alla sua Inter. I campioni, si dice, si vedono nel momento del bisogno e il centrocampista Epic ha realizzato gol pesante, nel momento del bisogno.

Brozo ha cambiato status quest’anno, è diventato il fulcro del gioco dell’Inter ed è arrivato ad Appiano da vice campione del mondo. L’Inter ha provato a modificare l’assetto con Luka Modric, anche per alleggerire il peso delle aspettative sulle spalle di Marcelo, ma l’affare, come noto, non è andato in porto. A Genova, contro un centrocampo a tre a cui si aggiungeva la pressione del trequartista Ramirez, ha ini­zialmente faticato. Nel primo tempo ha fallito diversi lanci e diversi passaggi ma Brozo, a differenza del passato, non ha mollato ed è cresciuto nella ripresa. Una crescita che lo ha portato a trovarsi nel momento giusto al posto giusto. Per la felicità dell’Inter che ha vinto ancora allo scadere.