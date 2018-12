Inter al rilancio: Brozovic, Skriniar e possesso certezze da Champions

Nel post Juve amarezza per le distrazioni ma in casa Inter si pensa al futuro e i segnali positivi sono tanti

In casa Inter non è tutto da buttare. I nerazzurri sono incappati in un classico periodo di appannamento con risultati altalenanti e talvolta deludenti nella ultime 6 gare (vedi le sconfitte contro l’Atalanta e il Tottenham) ma la formazione di Spalletti è uscita a testa alta dallo scontro diretto con la Juventus. La sconfitta lascia sempre qualche dubbio ma il ko con la Juve si porta dietro anche diverse certezze. I nerazzurri affronteranno il Psv martedì prossimo in Champions League e dovranno affidarsi all’estro di Brozovic (e non solo) per centrare la qualificazione agli ottavi.

Spalletti può essere soddisfatto per la personalità della sua squadra e anche per il gioco: la Juve ha chiuso sotto nel possessopalla, elemento tenuto in alta considerazione dal tecnico di Certaldo. L’Inter dunque può ripartire dal gioco e dal motorino interista, Marcelo Brozovic: Epic ha disputato una grande partita a Torino contro la Juve e può aiutare i compagni anche contro il Psv. Una certezza in vista della gara di Champions è anche Milan Skriniar: lo slovacco ha superato indenne la sfida contro Ronaldo aggiungendo anche il portoghese alla lunga lista dei bomber fermati in questa stagione. La missione più impegnativa per la società interista sarà quella di provare a trattenerlo, ma questo è un altro discorso…