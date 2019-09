Bruno Peres, ufficiale: giocherà in Serie B brasiliana, ma fino a novembre

Bruno Peres, ufficiale: il terzino giocherà nella Serie B brasiliana. Di proprietà della Roma, si trovava in prestito al San Paolo

Continua il giro per il Brasile per Bruno Peres. Il terzino brasiliano, di proprietà della Roma, si trovava al San Paolo in prestito per 18 mesi. Ora Bruno Peres si prepara ad affrontare una nuova avventura, allo Sport Recife.

Avventura che durerà poco, poichè resterà allo Sport Recife fino a novembre. Bruno Peres, poi, farà ritorno alla Roma, ma soltanto a gennaio, quando scadranno i termini del prestito al San Paolo.