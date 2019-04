Paris Saint-Germain, Buffon verso l’addio: nessuna offerta per il rinnovo

L’avventura di Buffon al Paris Saint-Germain è ai titoli di coda, i parigini non intendono prolungare l’accordo col portiere anche per la prossima stagione

Il Paris Saint-Germain sta riflettendo in merito al futuro di Gianluigi Buffon. Il contratto dell’ex portiere della Juventus coi parigini è in scadenza a giugno e, al momento, la dirigenza del PSG sembra intenzionata a non rinnovare l’accordo per la prossima stagione. L’avventura del numero 1 italiano in Francia, a meno di sorprese, è ai titoli di coda.

Come riporta il Corriere dello Sport, il rapporto tra Buffon ed il Paris Saint-Germain si è deteriorato in seguito all’eliminazione dei francesi dalla Champions League per mano del Manchester United. In quella occasione, il portiere italiano fu autore di un brutto intervento che compromise la qualificazione del PSG ai quarti di finale.