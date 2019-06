Buffon conteso: ormai è corsa a due per l’ex portiere della Juve

Restano Porto e Leeds i club più accreditati per accogliere Buffon la prossima stagione: il portiere italiano è conteso tra questi due club

Siamo al testa a testa finale. Buffon nei prossimi giorni dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro e decidere in quale club approdare. L’ex portiere della Juve è ora conteso tra un futuro in Portogallo e uno molto diverso in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, le due squadre interessate al portiere italiano restano infatti Porto e Leeds.

L’opzione portoghese rimane la più probabile con Buffon che andrebbe a sostituire Iker Casillas. La seconda sarebbe invece una vera e propria sfida con se stesso, con l’obiettivo di riportare il Leeds in Premier League.