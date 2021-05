Buffon: «Dopo tanti anni inevitabile il rinnovamento. Vi dico una cosa su Pirlo»

Gianluigi Buffon, nell’intervista rilasciata a beIN Sports, ha parlato anche di Andrea Pirlo. Le sue dichiarazioni

Arrivano nuovi estratti dall’intervista rilasciata da Gianluigi Buffon a beIN Sports, nella quale il portiere ha annunciato l’addio alla Juve a fine stagione. Ecco il pensiero del numero 77 su Andrea Pirlo.

«Pirlo è arrivato in un momento storico difficilissimo, perché dopo tanti anni arriva il momento del rinnovamento. Non stai vent’anni alla Juve senza capire e annusare le sensazioni che ci sono. Io dopo vent’anni di Juve avevo percepito che questa stagione sarebbe stata una situazione molto difficile, perché nello sport è inevitabile che dopo tanti anni arrivi un momento di rinnovamento in cui devi pagare dazio. Qualsiasi altro allenatore al posto di Andrea non avrebbe fatto meglio».