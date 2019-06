Buffon e il fascino retrò: i due record vintage che potrebbe battere alla Juve. Il ritorno in bianconero aprirebbe a un doppio primato

Gigi Buffon alla Juventus, di nuovo. E chi l’avrebbe mai detto. L’offerta di Madama per un ulteriore anno da giocatore è sul tavolo, il portiere tentato, e non poco, di dire di sì ai bianconeri. Anche perché un suo ritorno a Torino aprirebbe la porta di svariati record, un paio dal fascino decisamente molto vintage.

Sono 640 i gettoni accumulati dal portiere in Serie A. 7 in meno di Paolo Maldini arrivato a 647. A Gigi basterebbero 8 presenze nel campionato 2019/20 per frantumare anche quel primato. Basterebbe invece una singola apparizione al portiere, dall’alto dei suoi 41 anni per diventare il quinto giocatore di Serie A più anziano di sempre.