Buffon e l’esordio 26 anni fa: «Io sono ancora qua, ieri come oggi sul campo»

Gianluigi Buffon, storico portiere della Juventus e campione del Mondo 2006 che adesso veste la maglia del Parma, attraverso i suoi profili social ha scritto un messaggio per l’anniversario del suo esordio tra i professionisti avvenuto ben 26 anni fa.

IERI COME OGGI – «Sono passati 26 anni e io sono ancora qua. Ieri come oggi, sul campo. Tra due giorni indosserò questa maglia, che suscita in me tanti ricordi piacevoli legati all’esordio assoluto del 1995. Proprio come allora, al Tardini, per portare il Parma in alto».