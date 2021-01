Buffon, il suo idolo N’Kono lo esalta: «Il più grande di tutti. E che umiltà»

Gigi Buffon ha sempre dichiarato di essersi ispirato a Thomas N’Kono per iniziare a fare il portiere: ecco le parole del camerunense

Thomas N’Kono, ex portiere del Camerun, ha scatenato la voglia di tuffarsi tra i pali di Gianluigi Buffon. E l’idolo del portiere della Juventus lo ha esaltato in una intervista a Fanpage.it.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

INCONTRO – «Fu ai mondiali del 1998, quando l’Italia e il Camerun si sfidarono ai gironi. Io accompagnavo la mia nazionale e lui venne a salutarmi velocemente. Poi ci siamo rivisti l’anno dopo. Il tutto grazie all’intercessione di Patrick Mboma, che in quell’anno giocava al Cagliari e poi sarebbe andato con lui al Parma nell’estate del 2000. Patrick mi mise in contatto diretto con lui, il quale ammise di essersi ispirato tanto a me dopo avermi visto giocare ai mondiali di Italia ’90».

LA SENTENZA – «È sicuramente tra i più grandi di tutti».