Buffon torna allo Stadium dopo un anno per l’addio di Barzagli – VIDEO

Il portiere del Psg, Buffon, è presente allo Stadium per Juventus-Atalanta per dare l’addio a Barzagli – VIDEO

Gianluigi Buffon è presente questa sera all’Allianz Stadium per l’addio al calcio di Andrea Barzagli. Il portiere del Paris Saint Germain, torna dunque a Torino dopo un anno dalla sua ultima apparizione per assistere alla partita tra Juventus e Atalanta che sancirà anche la festa Scudetto dei bianconeri.

L’ex portiere della Juve ha postato un video su Twitter per rilasciare le seguenti dichiarazioni: «Sono tornato allo Stadium per salutare Barzaglione, perché se lo merita è un bravo ragazzo. Gli ho detto che le vere tragedie sono quando smetterò io non quando smetterai te. Poi salutiamo anche il mister e sono emozionato di essere qui in mezzo alla nostra gente».