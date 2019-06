Gianluigi Buffon ha salutato il Paris Saint Germain trovando però un record: è il portiere in attività più anziano dei top 5 campionati europei

Nella giornata di oggi, Gianluigi Buffon, ha detto addio al Paris Saint Germain. L’ex portiere della Juventus ha però trovato un nuovo record dopo questa stagione con i francesi.

Come riportato da OptaPaolo, Gianluigi Buffon (classe 1978) è il portiere più anziano ad essere sceso in campo in una partita nei Top-5 Campionati europei 2018/19.