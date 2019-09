Bundesliga, Schick riparte dal Lipsia: «Avevo bisogno di cambiare»

Bundseliga, il campionato tedesco accoglie Schick. Il ceco riparte dal Lipsia dopo le deludenti stagioni con la maglia della Roma

Patrik Schick non se ne andrà mai più dalla mente dei tifosi della Roma. Non per aver fatto bene, ma per l’esatto opposto. Il ceco, in due anni giallorossi, è stata una totale delusione. Mezzi tecnici impressionanti, che si affiancavano a una condizione mentale non altrettanto brillante, che lo faceva apparire sempre “molle” e poco motivato.

La decisione comune di separarsi è sembrata piuttosto logica. Il Lipsia è stata la meta prediletta per il giocatore, che a questo punto punterà sulla Bundesliga per rilanciare la sua carriera. Nella prima intervista da giocatore tedesco, non ha dubbi: «Ho ottenuto sono commenti positivi sul campionato, sull’atmosfera in Germania, sugli stadi e l’interesse dei tifosi. Avevo bisogno di un cambiamento. E’ il passo giusto per la mia carriera».