Cabrini: «Juve, è presto per vedere il gioco di Sarri»

L’ex calciatore della Juve Antonio Cabrini parla di vari temi legati al mondo bianconero: le parole dell’ex difensore

Antonio Cabrini, ex difensore della Juve, parla così ai microfoni di Tuttomercatoweb.

SARRI – «Ancora è un po’ presto per dare un giudizio attendibile, due partite sono poche per capire il lavoro estivo di Sarri. Credo che le sue idee e la sua filosofia verrà fuori più alla lunga. Per ora bene le due vittorie in campionato, per il gioco ci sarà tempo».

MERCATO – «È stato fatto per arrivare in fondo a tutto, almeno questo è quello che si augura la società. In rosa vedo valori di altissimo livello. Vero è che un conto sono è il giudizio sulla carta e un altro è quello del campo. In generale però vedo una Juve predisposta per arrivare fino alla fine».

EMRE CAN – «Non conoscendo i particolari della vicenda è difficile dire la propria. Di certo è una situazione che si è creata come conseguenza di certe scelte, chi comunica certe cose non è importante. Io credo che l’allenatore abbia avuto massima libertà decisionale, ovviamente col benestare del club».

HIGUAIN E DYBALA – «Sono convinto di una cosa. Alla fine faranno più che comodo alla Juventus. Giocatori con queste qualità è meglio averli in rosa piuttosto che come avversari. Soprattutto Dybala, uno che secondo me può ancora crescere tanto. Higuain? Per me non è una novità, i suoi numeri parlano chiaro…».