Cagliari, Alves: «Attenzione al Crotone»

Bruno Alves, presente quest’oggi al Cagliari Store per incontrare i tifosi rossoblù, ha parlato in conferenza stampa

Bruno Alves, difensore del Cagliari, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa: «E’ sempre bello sentire il calore del pubblico. Il mio segreto? Cerco sempre di essere me stesso e di fare del mio meglio in campo. La scelta di venire a Cagliari? Sono felice di essere venuto qui. Paura dei cartellini? No, nessuna preoccupazione. Il mio ruolo è quello di difendere la mia porta e fare tutto ciò che posso senza subire sanzioni».

IL PORTOGHESE CONTINUA – «Io leader? Questa è una squadra con tanti leader. Io sono un calciatore come gli altri. Certo, però, fa molto piacere essere ascoltati. La sfida con il Crotone? E’ una partita che non bisogna sottovalutare, perché in loro c’è tanta rabbia. Ma per noi è uno scontro diretto: dobbiamo batterli».