Cagliari-Bologna, 2-0 per i sardi: decidono Joao Pedro e Pavoletti

Cagliari-Bologna finisce 2-0: di Joao Pedro e di Pavoletti le reti decisive, grande prestazione di Castro con doppio assist

Cagliari-Bologna, si conclude 2-0 il secondo anticipo della giornata numero 8 del campionato di Serie A. Di Joao Pedro e di Pavoletti, un gol per tempo, le reti che hanno deciso la sfida contro i felsinei allenati da Filippo Inzaghi. La formazione di Rolando Maran trova tre punti importanti nello scontro diretto contro il Bologna, reduce da buoni risultati in classifica. Protagonista del match è stato il centrocampista ex Chievo, Lucas Castro, autore di ben due assist per i colpi di testa di Joao Pedro nel primo tempo e di Pavoletti nella ripresa.

Le reti: a portare in vantaggio i sardi è Joao Pedro, il brasiliano sfrutta al meglio il cross dalla sinistra di Castro, battendo di testa Skorupski. Ancora una volta è Castro a servire l’assist vincente del 2-0: l’argentino crossa dalla destra e l’attaccante italiano si fa trovare pronto per il colpo di testa decisivo! Vittoria importante per il Cagliari che scavalca il Bologna in classifica portandosi così a quota 9 punti, al netto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte in questo inizio di campionato di Serie A. Per il Bologna, invece, si tratta della quinta sconfitta stagionale: i felsinei guidati da Inzaghi restano fermi a quota 7 punti in classifica.

Cagliari-Bologna 2-0, tabellino

MARCATORI: 22′ Joao Pedro (C), 67′ Pavoletti (C)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna (dal 27′ Faragò), Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita (dal 75′ Dessena), Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro (dall’87’ Farias), Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Daga, Rafael, Ceppitelli, Andreolli, Pajac, Cigarini, Cerri, Sau.

Allenatore: Maran.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio (dal 61′ Orsolini); Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks (dal 46′ Krejci); Falcinelli (dal 75′ Okwonkwo), Santander.

A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Mbaye, Paz, Donsah, Pulgar, Valencia, Destro. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

NOTE: ammoniti De Maio (B), Pisacane (C), Dijks (B), Dessena (C, dalla panchina)