Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, si era infortunato nella partita contro la Spal

Brutte notizie per Fabio Pisacane. Il difensore del Cagliari, uscito dal campo al 20′ nella partita contro la Spal, ha subito la frattura di due costole. Questa mattina è sceso in campo per l’allenamento, ma ha poi dovuto alzare bandiera bianca per un dolore al costato.

Gli esami svolti subito dopo hanno rivelato l’infortunio: frattura di due costole e sicuro forfait per la gara di sabato contro il Torino.