Cagliari, Ceppitelli: «Nazionale? Un sogno che voglio realizzare»

Cagliari, il capitano dei rossoblù Luca Ceppitelli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. Ecco le sue parole

Il capitano del Cagliari, fresco di rinnovo, ha parlato della prossima stagione del club sardo. Ecco le sue parole: «Ci sono grandissime motivazioni. Ormai qui a Cagliari mi sento a casa. Essere capitano è un orgoglio e una responsabilità».

Luca Ceppitelli ha poi proseguito: «Sappiamo che ricorre il Centenario del Club, vogliamo fare un campionato di alto livello. Lavorare con Maran per il secondo anno consecutivo sarà un grande vantaggio. Direi che dobbiamo migliorare nella mentalità: nella stagione scorsa in certi frangenti ci siamo lasciati andare quando avremmo potuto fare di più. La Serie A è un campionato in crescita, il livello si è alzato. Per noi è un ulteriore stimolo, dimostrare di essere all’altezza di un torneo tanto competitivo. La Nazionale? Un sogno. Lavoro tutti i giorni per il Cagliari, se capitasse l’occasione di vestire anche la maglia azzurra per me sarebbe una grande soddisfazione».