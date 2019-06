Cagliari, Ceppitelli sempre più capitano del Casteddu: il motivo

Luca Ceppitelli rinnova con il Cagliari. Il capitano rossoblù diventa sempre più leader dei rossoblu. La prossima sarà la sesta stagione in Sardegna

Ceppitelli e Cagliari continuano insieme (qui i dettagli). Il difensore classe 1989, approdato in Sardegna nel 2014 è stato presente 126 volte con la maglia rossoblù, siglando anche 5 reti (di cui 3 nel 2017/18).

Nel 2015 è anche sceso in cadetteria con i sardi per poi riportarli in Serie A e diventarne indiscutibile capitano. Del resto, anche se Ceppitelli è nato in provincia di Perugia, ormai sente la Sardegna casa sua: «Qui sto bene. Apprezzo il territorio e non solo. Anche le persone sono entusiaste».