Cagliari, Ceppitelli: «Samp? Ce la giocheremo!»

Il Cagliari vuole ripartire dopo la sconfitta contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del difensore Luca Ceppitelli

Il Cagliari vuole rapidamente dimenticare la pesante sconfitta subita mercoledì contro la Juventus, l’occasione arriva lunedì: la formazione di Rastelli è attesa dalla sfida contro la Sampdoria, 6^ giornata di Serie A. Presente ad un evento del club, il difensore Luca Ceppitelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento rossoblu: «A volte capita la giornata no, ma di certo non ci piace offrire prestazioni come quella contro la Juventus. Ci serva di lezione, bisogna stare concentrati e attenti sempre. Poi certo giocavamo contro una squadra che tutti gli anni punta a vincere, in partite così bisogna dare il massimo e sperare che l’avversaria non sia al suo 100%».

CONTINUA CEPPITELLI – Ecco quanto riportato dai nostri colleghi di Cagliarinews24.com: «Da ogni gara bisogna trarre insegnamenti. Gli undici gol subiti finora sono troppi, abbiamo un po’ cambiato il modo di difendere rispetto al passato e ancora dobbiamo rodarci completamente: ci sono meccanismi da oliare meglio. Bruno Alves? Ci dà tanto non solo sul piano dell’esperienza ma anche da quello del carattere. È uno stakanovista e non perde mai la concentrazione, sono qualità che insegna a tutti. Sampdoria? La Samp è un’ottima squadra e davanti ha qualità, ce la giocheremo. Loro vengono da qualche partita negativa, dobbiamo volere questa vittoria più di loro. Il nostro pubblico ha un ruolo determinante, non a caso i punti finora sono arrivati tutti al Sant’Elia».