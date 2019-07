Cagliari, Cragno: «Con società e i tifosi c’è affetto. Nazionale? Un sogno»

Cagliari, parla Alessio Cragno: «Per la prossima stagione puntiamo alla salvezza. La Nazionale? Un sogno difficile da descrivere»

Alessio Cragno è, all’attualità delle cose, uno dei portieri con più qualità nel panorama del campionato italiano. Direttamente dal ritiro del Cagliari l’estremo difensore ha rilasciato un’intervista, riportata dai canali social. Questo il suo pensiero:

«È stata una bellissima stagione a livello personale e di squadra. Siamo arrivati vicini al decimo posto ma anche per demeriti nostri non siamo riusciti ad agguantarlo. Questo è il sesto anno che faccio parte del Cagliari, sia con la società sia con l’ambiente si è instaurato un rapporto particolare di affetto, sono felice di questo. Per la prossima stagione dobbiamo puntare innanzitutto alla salvezza. Nazionale? un sogno che si fa fatica a descrivere quando diventa realtà».