Cagliari, Daniele Conti compie 40 anni e si racconta sui social

Cagliari, Daniele Conti compie 40 anni: tra molti video-messaggi di auguri di ex compagni e rivali si racconta su Facebook

L’ex capitano del Cagliari, Daniele Conti, per il suo 40esimo compleanno decide di raccontarsi tramite un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei rossoblu. Conti, parla della sua carriera, composta da ben 464 presenze, più di 50 gol e quasi 200 cartellini. Non sono mancanti i video messaggi di auguri dei suoi ex compagni e di tanti altri personaggi del mondo del calcio, ovviamente accompagnati da aneddoti sulla vita e la carriera dell’ex calciatore. A seguire il video completo: