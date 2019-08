Cagliari, è Barrow l’alternativa a Simeone: può arrivare in prestito

Dopo l’interruzione della trattativa per Defrel, il Cagliari avrebbe trovato in Barrow l’alternativa a Simeone

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dopo l’interruzione della trattativa per Defrel, il Cagliari avrebbe trovato in Giovanni Simeone e Musa Barrow le alternative per il reparto avanzato.

Tuttavia, siccome il Cholito non ha ancora dato una risposta in attesa di offerte più interessanti, il ds Carli si sarebbe buttato sul centravanti dell’Atalanta. Barrow, chiuso dagli ultimi acquisti, potrebbe esser ceduto in prestito.