Il Cagliari pareggia ma Barella è il vero protagonista: dribbling, palleggi e tiri al volo: le sue giocate sono da applausi – VIDEO

Il Cagliari non va oltre il pareggio contro l’Empoli e per poco rischia addirittura di perdere il match. Grazie ad un gol di Farias in pieno recupero, il Cagliari agguanta il risultato sul 2-2 e si porta a casa un pareggio importante dal punto di vista della classifica e del morale. A stupire tutti è però il solito Barella. Il centrocampista dei sardi è infatti il vero protagonista della partita grazie alle sue giocate da applausi, ma non pienamente sfruttate. La prima azione da incorniciare arriva al 13′ del secondo tempo quando si smarca di un avversario con un dribbling e si mette in fuga verso l’area. Al limite parte il destro, ma finisce alto sul fondo. La sua seconda azione personale è invece relativa ai minuti finali di gara quando in area fa una serie di palleggi imprendibili per l’avversario e calcia verso la porta cercando di trovare il gol! La sua conclusione è però anche questa volta troppo alta.