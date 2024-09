Cagliari Empoli, D'Aversa: «Vinto una gara DIFFICILE»

Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Cagliari

L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Cagliari col risultato di 2-0 grazie a Colombo e Esposito. Ecco le sue parole-

SECONDI – «Faccio i complimenti ai ragazzi. L’avevo definita la gara più difficile contro un avversario che si è giocato la partita con il Napoli. Abbiamo portato a casa un risultato in maniera meritata. Non vedevo l’ora di tornare in panchina»

SALVEZZA – «Ci sono e ci saranno difficoltà, e di ragazzi lo sanno. Tra l’altro oggi abbiamo giocato in situazione di emergenza sotto l’aspetto degli infortuni. Il nostro obiettivo è la salvezza. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e lavoreremo per raggiungerlo il prima possibile»

GIOCO – «Abbiamo cercato di aggredirli subito, non dando punti di riferimento la davanti. Esposito e Colombo si sono alternati come centravanti tattici. Ma ciò che vorrei sottolineare è la nostra maggior voglia rispetto al Cagliari»