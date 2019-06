Cagliari, il futuro di Padoin svincolato: la situazione

Cagliari, Padoin potrebbe essere uno svincolato di lusso: ecco le squadre che puntano il talismano ex Juventus

Il rinnovo di Padoin sembra ormai una chimera: il “talismano” non rientra più nei piani del Cagliari che non dovrebbe rinnovargli il contratto in scadenza a fine mese. In questa stagione l’esterno è stato uno dei pilastri della salvezza di Maran, con ben 30 presenze. La volontà del classe 84 è quella di rinnovare per un’altra stagione con i sardi.

L’ex Juventus, che può vantare in bacheca ben cinque scudetti consecutivi, potrebbe quindi finire nel mercato degli svincolati, diventando una ghiotta occasione per altri club di Serie A. Su di lui, rimane vigile il Parma che è alla ricerca di colpi low cost ma che possano dare garanzie a D’Aversa. Rimane vigile anche il Sassuolo.