Cagliari Genoa: i rischi del 532 di Andreazzoli

Il 532 del Genoa di Andreazzoli presenta dei rischi in fase difensiva. Sia in mezzo che sulle corsie esterne

Il Genoa di Andreazzoli non estremizza il recupero palla in avanti. Anzi, accetta tranquillamente di difendersi di posizione con un blocco medio-basso, schierandosi con un evidente 532.

Tuttavia, ora che è rientrato Saponara, questa disposizione può portare a dei rischi. Nel caso l’ex Sampdoria non riesca a rientrare, il pericolo è di lasciare buchi in mezzo, con Schone e Radovanovic troppo isolati. Un esempio nella slide sopra, in cui Saponara è troppo avanzato e il Cagliari trova Castro tra le linee. Inoltre, con gli esterni sempre altissimi, il rischio è quello di rimanere scoperti una volta persa palla.