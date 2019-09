Cagliari, Giulini ironico: «Niente da dichiarare, tranne i 3 punti a Napoli!»

Una soddisfazione non indifferente quella che il Cagliari ha regalato a Tommaso Giulini, suo presidente. A tal punto che il presidente, al suo rientro in Sardegna da Napoli, ha ironizzato tramite una foto in aeroporto.

Lo scatto su Twitter lo ritrae al controllo documenti dello scalo davanti la dicitura “Niente da dichiarare”. Lo stesso patron rossoblù conferma: «Vero, tranne i tre punti che abbiamo preso a Napoli questa settimana!»

Nothing to declare… except for the 3 points we took in Naples 😂💪❤💙 pic.twitter.com/r8ri6YH7wJ

— Tommaso Giulini (@tommasogiulini) September 26, 2019