Cagliari, Joao Pedro: «Lecce? Commessi errori gravi»

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, esprime tutto il suo malcontento dopo il pareggio maturato in casa del Lecce

Joao Pedro non può che essere insoddisfatto dopo il 2-2 contro il Lecce. Ecco il commento dell’attaccante sulla partita, riportato dal sito ufficiale del Cagliari.

«Due episodi negativi hanno cambiato la partita. L’avevamo preparata bene, stavamo meritando di vincere, purtroppo è finita come non ci aspettavamo, ma il calcio è così e può succedere di tutto. Bisogna imparare da queste giornate, non ci si può permettere di fare certi errori».