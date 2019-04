Cagliari-Juve, niente sold out alla Sardegna Arena: l’assenza di Ronaldo frena la vendita

Sono rimaste invendute alcune centinaia di tagliandi in vista di Cagliari-Juve, decisiva l’assenza del fuoriclasse portoghese

Secondo una indiscrezione riportata da ‘La Nuova Sardegna‘, alla Sardegna Arena non ci sarà il tutto esaurito come si prevedeva. La certa assenza di Cristiano Ronaldo ha raffreddato gli entusiasmi dei tifosi cagliaritani che speravano di poter ammirare dal vivo le gesta del portentoso attaccante portoghese. La decisione di Allegri di escluderlo ancora dai convocati ha rallentato decisamente la corsa al biglietto. Di certo, se Ronaldo fosse stato convocato si sarebbe impennata nelle ultime ore la vendita dei preziosi tagliandi e il sold out sarebbe stato raggiunto con largo anticipo.

Ovviamente Cagliari-Juventus sarà sempre una sfida dal grande fascino per i tifosi locali, che comunque gremiranno lo stadio. Sono rimasti invenduti ancora alcune centinaia di tagliandi per la sfida suggestiva che interessa di più la squadra di Maran, ancora impelagata nella lotta per la salvezza anche se il traguardo appare ampiamente alla portata. La Juventus è ormai certa del primo posto e fino a fine stagione baderà solo ad amministrare un vantaggio che appare ormai incolmabile.