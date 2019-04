Cagliari-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Cagliari-Juventus highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Alla Sardegna Arena di Cagliari, i rossoblù di Rolando Maran ricevono la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Cagliari in posizione di classifica medio-bassa (33 punti) e reduce dalla vittoria sul campo del Chievo; Juventus (78) capolista (+15 sul Napoli) e proveniente dal successo interno sull’Empoli. Nella sfida d’andata, giocata all’Allianz Stadium a inizio novembre, i bianconeri ebbero la meglio col risultato di 3-1. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Cagliari per la tranquillità, Juventus per avvicinare la festa scudetto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

CAGLIARI-JUVENTUS 0-1 – Al 23′ del primo tempo Miralem Pjanic ha trovato col suo corner la testa di Leonardo Bonucci che non si fa sfuggire l’occasione e segna sulla sinistra!

CAGLIARI-JUVENTUS 0-2 – Al 40′ del secondo tempo, Rodrigo Bentancur consegna il pallone a Moise Kean che da due passi deposita in rete alle spalle dell’incolpevole portiere!